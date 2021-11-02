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Kayseri'de bakıcı dehşeti

Kayseri'de Rus uyruklu Maya Karimova, bakıcılığını yaptığı 83 yaşındaki Gümüş Bozkurt'u aç bırakıp darp etti. Darp izi kalmasın diye de yaşlı kadının vücuduna yastık koyduğu belirlendi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Kasım 2021 08:30
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Kayseri'de bakıcı dehşeti

Kayseri'de salgın nedeniyle yatağa bağlı annelerini ziyaret edemeyen çocukları, anneleri için yurt dışındaki tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Rus uyruklu bir bakıcı ile anlaştı. Geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası hastane enfeksiyonu kaparak yatalak olan Gümüş Bozkurt'un (83) kabusu ise bakıcının eve gelmesi ile başladı. Bakıcı Karimova, çocukları telefonla görüntülü aradığında "Anneniz çok iyi. Yemeklerini yiyor" yanıtları verdi. Karantinalarının bitmesinin ardından aile eve yapılan ziyarette şok yaşadı.

Annelerinin 15 kilo birden zayıfladığını, hiç konuşamadığını gören torun Kübra Kolkıran eve kamera yerleştirince, korkunç gerçek ortaya çıktı. Yaşadıklarını anlatan Kübra Kolkıran, "Kamerada anneannemle hiç ilgilenmediğini, sürekli sevgilisi ile konuştuğunu gördük. Teyzem anneannemin altını değiştirince morlukları fark etti. Anneannem bakıcının ayrıldığını anlayınca tekrar yemeye içmeye ve konuşmaya başladı ve bize bakıcı kadının korkusundan konuşamadığını belirterek başından geçenleri anlattı. Vururken ses çıkmasın diye yastık dayadığını, ağzını kapattığını, yatağa çarparak dövdüğünü, yumruk attığını, tuvaletini yapmasın diye aç bıraktığını, ilaçlarını vermediğini, kendisiyle uğraşmamak için uyku ve sinir hapı verdiği, sabaha karşı saat 4'te banyo yaptırdığını söyledi. Bacakları morarmıştı. Susuz kaldığı için idrarından kan geldi. Şikayetçi olduk. Anneanneme virüs bulaştırmayalım, zarar vermeyelim derken istemeden daha büyük zarar vermişiz. Kimse annesini yalnız bırakmasın. Maya Karimova'yı tavsiye eden tanıdıklarımız böyle bir sorun yaşamadıklarını ancak kendi hastalarının da aniden kalp krizinden öldüğünü söylediler" dedi.

Ali ALTUNDAŞ

#kayseri# bakıcı# rus
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