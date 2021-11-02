Bütün kurumlar tahminlerini revize etti

AK Parti'nin "Haftalık analiz Günhdemi" raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.8'den 9'a, Dünya Bankası yüzde 5'ten 8.5'e, Standard and Poor's yüzde 6.1'den 8.6'ya, Ficth yüzde 7.9'dan 9.2'ye, Moody's 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7.5'ten 9.7'ye çıkardı.

BORÇLULUK DÜŞÜK

Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.4 olurken, bu oran ABD'de yüzde 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 oldu.

ENFLASYON ZİRVEDE

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyon yüzde 1.2'den 2.4'e, Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3.4'e, İngiltere'de son 9 yılın zirvesi yüzde 3.8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi. Türkiye ise enerji ve gıda başta olmak üzere her türlü tedbiri alarak krizlerden en az etkilenen ülke konuma geldi.