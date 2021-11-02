27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu POMEM sonuçlarının iki gün içinde açıklanacağını belirtmişti.

Polis Akademisi Başkanlığından POMEM sonuçları için yapılan açıklama şu şekilde:

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

27. dönem POMEM sonuçları Edevletten öğrenilebiliyor

Polis akademisi Başkanlığı POMEM sonuçlarının Edevletten öğrenilebileceğini belirtmiştir. Sonuçlar için tıklayınız.

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