İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Murat Ongun :

"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek"

ifadelerini kullandı.