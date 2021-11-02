Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2021 08:05
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Murat Ongun :
"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek"ifadelerini kullandı.
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