Sunucu Şevval Şirin, tacize uğradığını açıkladı

Gazeteci Şevval Şirin, sosyal medya hesabından tacize uğradığı anları aktardı.

Suadiye'de Marmaray durağı yakınlarında arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D hafta sonu haber sunucusu Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir kişinin kendisiyle tanışmaya çalıştığını belirtti.

Teklifi geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren kişiye aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı. Şirin, bir kadının herhangi bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Suadiye'de Marmaray'ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı" dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu. Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?'