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Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz

Türkiye'nin yüzde 70 dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra doğal gaz fiyatlarının daha makul, rasyonel seviyeye gelecek olmasıdır. Bunları biz vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Neredeyse yarısını yansıtıyoruz. Vatandaşımıza 200 TL'lik fatura geliyorsa, biz 200 TL devlet bütçesinden karşılıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 08:50
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Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz

TBMM Genel Kurulunda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin bugünkü gündem maddesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi oldu.

"ÇOK YÜKSEK FİYATLARIN OLUŞTUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Genel Kurulda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, enerji fiyatlarına ilişkin olarak, şunları söyledi;

*Bugün doğalgaz spot piyasasında çok yüksek fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Avrupa piyasasında bin dolar, bin 200 dolar, bin 300 doların üzerinde fiyatları görüyoruz. Türkiye açısından doğalgaza talebin artış sebebi kuraklık.

*Karadeniz bandı son 30 yılın en yağışlı sezonu geçirirken, güney bandı Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu'ya baktığımızda son 30 yılın en kurak dönemini geçirdik.

*Bundan dolayı hidroelektrik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Yeteri kadar suyun kullanılmaması karşılığı 6 metreküp doğalgaz olarak karşımıza çıktı.

*Biz geçtiğimiz yıl 48 milyar metreküp doğalgaz tüketmişken, bu yıl muhtemelen bunun 10-12 milyar metreküp üzerinde doğalgaz talebiyle karşı karşıya kalacağız.

"VATANDAŞIMIZA OLDUKÇA DÜŞÜK SEVİYEDE YANSITTIK"

Türkiye'nin yüzde 70 dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Dönmez, "Bu bahsi geçen satış fiyatları maliyetlerin oldukça üstünde olan fiyatlardır. Bizim beklentimiz ve temennimiz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden sonra fiyatların daha makul, rasyonel seviyeye gelecek olmasıdır. Bunları biz vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Neredeyse yarısını yansıtıyoruz. Vatandaşımıza 200 TL'lik fatura geliyorsa, biz 200 TL devlet bütçesinden karşılıyoruz" dedi.

SONDAJ ÇALIŞMASI

Doğalgaz sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, Akdeniz'de sekiz sondaj yapıldığını ve bunların altı tanesinin tartışmalı bölgelerde olduğunu kaydetti.

Dönmez, sondaj gemilerinin satın alma yerine kiralanması görüşlerine ilişkin de, "Kiralansaydı bir tane sondaj yapamazdık. Ambargolar vardı. Kanuni gemisini 37,5 milyon dolara almışız. Üzerine yapılan masraf 165 milyon dolar. Yavuz yapım yılı 2011. Yavuz, 262,5 milyon dolara alındı. Reaktivasyon 38 milyon dolar. Fatih 154 milyon dolara alındı. Reaktivasyon bedeli 87,5 milyon dolar oldu. Toplam satın alma ve reaktivasyon beldeli 744.5 milyon dolara aldık. Bugün sipariş verseniz 790-800 milyon dolara bir yeni gemi alırsınız. Bir gemi yerine üç gemi aldık" şeklinde konuştu.

BOTAŞ'IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BOTAŞ'ta özelleştirmesine ilişkin soruya Dönmez, şu cevabı verdi;

KAPAT [X]

*TEİAŞ ile ilgili olarak yaptığımız yönetim ve denetimi devlette olacak şekilde özelleştirme programı yapılacağını söyledik.

*Burada rakam yüzde 5 veya yüzde 10 olacak. Biz sermayenin tabana yayılması adına halka arz etmiş olacağız. İletim mülkiyeti de, yönetimi de devlette kalacak, halka arz edilecek.

*BOTAŞ ile ilgili kanunda ikiye bölünmesiyle ilgili hüküm var. Bizde ikiye böleceğiz. Şu andaki haliyle bölme imkanı yok. BOTAŞ'ta şebeke işleten ile ticaretini yapanı ayrıştırmamız gerekiyor.

*BOTAŞ iletim tarafı ile gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Yaz saati uygulamasına ilişkin soru üzerine Bakan Dönmez, yaz saati başlangıcından itibaren 6.82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını söyledi. Dönmez, tek zamanlı tarifede 3.97 milyar TL, farklı fiyat tarifelerinde ise 5.94 milyar TL tasarruf sağlandığını da ifade etti.

ELEKTRİKTE TRT PAYI

Bakan Dönmez, elektrikte TRT payının tarımsal sulama abonelerinden kaldırılmasına ilişkin çalışma yaptıklarını ve TBMM grubuna gönderdiklerini sözlerine ekledi.

#doğalgaz zammı# Fatih Dönmez
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