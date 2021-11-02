Doktoru tehdit eden eski vekile 440 TL ceza

Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Beştepe Ek Hizmet Binası'na torununun tedavisi için giden eski Milletvekili ve İYİ Parti kurucusu Kazım Ataoğlu ve kardeşi Hasan Fehmi Ataoğlu doktor ile görevli personele hakaret etti.

Ankara 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Ataoğlu kardeşler, tehdit ve hakaret suçlamalarından 440 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ataoğlu kardeşlerin cezaları ertelendi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Ataoğlu'nun torununun acil serviste muayenesi devam ederken hastanenin güvenlik görevlisi O.S.B. doktorun kapısının önünde beklememeleri için uyardı. Güvenlik görevlisiyle Ataoğlu kardeşlerin tartışması sırasında doktor A.K. odasından çıktı. Doktor A.K. muayene kapısının açık olduğu sırada kimsenin kapının önünde beklememesi için güvenliğe kendisinin talimat verdiğini söyledi.

Yaşanan tartışma sırasında Ataoğlu kardeşler doktora yönelik, "Sen kimsin patronunu çağır" diye bağırdı ve hekimin odasına girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ve hemşireler Ataoğlu kardeşlerin hekimin odasına girmesini engelledi. Tanık ifadelerinde doktorun üzerine yürüdüğü ve yumruk atmaya çalıştığı belirtilen Ataoğlu kardeşlerin, "Sen kimsin? Şerefsiz, ulan, pez***nk, hayvan herifler, size ne yapacağımı biliyorum" ifadeleri üzerine hastane personeli, 'Beyaz Kod" uygulamasını başlattı, polis tutanak tuttu.

Ankara 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararında, "Sanıkların üzerlerine atılı kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarını işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı cezalandırılmalarına gerek görülmüştür" denildi. Mahkeme Kazım Ataoğlu ve Hasan Fehmi Ataoğlu'na "basit tehdit" suçundan 30 gün adli para cezası verdi. Sanıkların birden fazla kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle ceza 37 gün adli para cezasına yükseltildi.

Sanıkların geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını değerlendiren mahkeme Ataoğlu kardeşlerin cezasını 22 gün adli para cezasına indirdi ve günlük 20 TL'den 440 TL ceza ödemelerine hükmetti.