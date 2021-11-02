Sistem değişince başarı düşüyor

Makaleye göre; ortaöğretime geçiş sisteminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı yılların hemen sonrasında öğrencilerin dokuzuncu sınıf matematik başarılarında keskin düşüşler yaşandı. Özellikle 2013-2014 öğretim yılında getirilen TEOG ve 2017-2018 öğretim yılında getirilen LGS sonrasında düşüşler çok arttı. Ancak, LGS sonrasında öğrenci başarısında yaşanan düşüş TEOG'a göre daha düşük düzeyde kaldı. Diğer taraftan, kapsamlı değişikliklerin yapılmadığı yıllarda öğrenci başarısında olumsuz bir değişim olmadı. Hatta yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde başarı tekrar arttı.

12.2 MİLYON ÖĞRENCİ İNCELENDİ...

Araştırma, liselere geçiş sisteminde köklü değişiklikler yerine daha küçük ölçekli müdahalelerin daha iyi olabileceğini de ortaya koydu. 2012-2013 öğretim yılında getirilen ve 4+4+4 olarak bilinen düzenleme sonrasında zorunlu eğitimin süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması, öğrenci başarısında bir düşüşe yol açmadı. Bir başka ifadeyle, sınav sistemlerindeki değişikliklerin matematik başarısına etkisi, 4+4+4 gibi diğer sistemsel değişikliklerden çok daha fazla. Bakan Özer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Bekir S. Gür, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik Ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden (SESRIC) Ahmet Öztürk ve Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Eren Suna tarafından yapılan araştırmada 12 milyon 230 bin 358 öğrencinin verileri incelendi.

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