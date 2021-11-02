İmamoğlu Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne katılıyor

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40'ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katılacağı açıklanan İklim Zirvesi'ne katılmama kararı almıştı. Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte, "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde Pazar günü başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek olan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), 'dünya için son şansımız' olarak tanımlanıyor.

Glasgow'daki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde (SEC) gerçekleşen konferansa dünya liderlerinin yanı sıra 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Bunların arasında İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough ve iklim aktivisti Greta Thunberg gibi dünyaca tanınan çevreciler, Microsoft ve Unilever gibi uluslararası dev şirketler, ve sivil toplum kuruluşları da bulunuyor.