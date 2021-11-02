Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

SAMSUN'DA 8 GÖZALTI

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 8 Irak uyruklu zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.