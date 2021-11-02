Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 09:51
Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Sis, kent merkezinde de etkisini gösteriyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü ile Dağkent, Kürkçüler, Yaşamkent, Sümer, Yukarısoku, Köroğlu ve Karaçayır mahallelerinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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