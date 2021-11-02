Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayı aklayan suç örgütüne operasyon

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan 115 kişilik suç örgütüne yönelik 2018 yılında Kalkan operasyonu düzenlemiş, narkotik ekiplerinin ev ve iş yeri aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç'ın da aralarında olduğu 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Narkotik ekiplerinin suç örgütüne yönelik hazırlamış olduğu dosyayı inceleyen MASAK, suç örgütü üyesi 37 kişinin uyuşturucudan elde edilen kara parayı akladığını belirledi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, 6'sı tutuklu olan diğer 31 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı birçok adrese düzenlenen operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin, MASAK'tan alınan bilgiler doğrultusunda emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.