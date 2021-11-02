Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Şanlıurfa'da bir uzman çavuş, 200 bin liraya satacağı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmeye giderken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uzman çavuşun ifadesi doğrultusunda esrarı alacağı belirlenen şüpheli de gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hanifi N., Şanlıurfa'da otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi.
Bunun üzerine ekipler Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı.
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