AYM İş Bankası'nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2,5 milyon yabancı var' iddiası yalanlandı
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2,5 milyon yabancı var' iddiası yalanlandı
TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı
TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı
Sağlık Bakanlığından nöbetlere dair yeni Genelge
Sağlık Bakanlığından nöbetlere dair yeni Genelge
İzne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru aranıyor
İzne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru aranıyor
Otogaza 49 kuruş zam yürürlüğe girdi
Otogaza 49 kuruş zam yürürlüğe girdi
Vatandaş isyan etti: Zincir marketler cezaları bize yansıtıyor
Vatandaş isyan etti: Zincir marketler cezaları bize yansıtıyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM İş Bankası'nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

Anayasa Mahkemesi, İş Bankası'nın çalışan sandığına yaptığı katkı ödemeleriyle ilgili vergi cezalarının mülkiyet hakkı ihlali olduğuna karar verdi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 02 Kasım 2021 10:06
Yazdır
AYM İş Bankası'nın vergi cezası başvurusunu karara bağladı

İş Bankası, "İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na yaptığı katkı payı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilerek vergi cezası kesilmesiyle ilgili hukuk mücadelesini kazandı.

Banka, 2018 dönemi için kesilen cezayla ilgili yerel mahkeme ve Danıştay süreçlerinden sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme'nin karar metninde konuyla ilgili gelişmeler şöyle özetlendi:

Vergi idaresince banka nezdinde 2007-2011 arasındaki dönem için yapılan vergi incelemesinde 23.11.2012 ve 1.4.2013 tarihli iki vergi inceleme raporu düzenlendi.

Raporlarda; bankanın çalışanları adına yapılan ödemelerin ücret mahiyetinde olduğu, bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı şartları taşımaması nedeniyle ücret matrahından indirilemeyeceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Bu doğrultuda, ödemeler üzerinden gelir vergisi ödenmediği gerekçesiyle vergi ziyaı cezalı gelir vergisi çıkarıldı. Ayrıca vergi matrahının eksik hesaplandığı gerekçesiyle de cezalı damga vergisi hesaplandı.

İŞ BANKASI MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kesilen cezaların ardından İş Bankası vakıflara ödenen katkı paylarının ücret sayılamayacağı iddiasıyla Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme davayı reddetti.

Danıştay 4. Dairesi de 14.11.2013 tarihli kararıyla İş Bankası'nın temyiz talebini reddetti. Sadece cezaların tekerrür hükümleri uygulanarak arttırılan kısmının bozulmasına karar verdi. Bu bozma kararıyla ilgili süreç sonunda cezanın onandığına dair nihai karar İş Bankası'na 10 Aralık 2018'de tebliğ edildi.

Banka son çare 9 Ocak 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL"

Başvuru dilekçesinde, çalışanlar adına sandığa yapılan katkı payı ödemelerinin vergiye tabi ücret niteliği taşıdığı gerekçesiyle öngörülebilir ve belirli olmayacak bir biçimde cezalı vergi çıkarıldığı kaydedildi. Bu gerekçeyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu:

Başvuruya konu 2008 yılı Ocak ile Aralık ayları arası vergilendirme dönemleri itibarıyla başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin öngörülebilir bir kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KAPAT [X]

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yüksek mahkeme tüm incelemelerden sonra şu hükme vardı:

Bankanın kimliğinin gizli tutulması talebinin REDDİNE,

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 1. Vergi Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE,

Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 6/10/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

#AYM# İŞ BANKASI# VERGİ
Tosuncuk 'inek figürü' üzerinden kendini savundu
Tosuncuk 'inek figürü' üzerinden kendini savundu
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Doktoru tehdit eden eski vekile 440 TL ceza
Doktoru tehdit eden eski vekile 440 TL ceza
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı
Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Bu Habere Tepkiniz

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi kimlerin yanında duruyor

Bahçeli: Anayasa Mahkemesi kimlerin yanında duruyor

TBMM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı. (6)
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.