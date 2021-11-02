Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.

Resmi Twitter hesabının bio'suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.

7 Kasım 2020'de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021'de görevden alınmıştı.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 52 yaşındaki Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ileTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmıştır. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevinden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir.

Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için "reform dönemi" olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanmıştır.

7 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştır.

Ağbal bir süre sonra Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmıştır.