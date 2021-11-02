Yayalara yol vermek için durdu, zincirleme kaza oldu
Karabük'te yayaya yol vermek için duran iki araca minibüsün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 10:32
Kaza Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu.
O esnada aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.