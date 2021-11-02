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CHP'nin seçim analizi: İyi Parti ile oylarımız cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor

İyi Parti ve CHP'nin oylarının cumhurbaşkanlığını almaya yetmediğini belirten CHP'li Aytuğ Atıcı, çözümü HDP ile önerdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2021 11:07
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CHP'nin seçim analizi: İyi Parti ile oylarımız cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor

Türkiye'de 2023 seçimlerine hazırlık devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

Seçimlere İyi Parti ile birlikte girmesi şimdilik kesinleşen CHP'nin seçim analizleri de başladı.

Ancak analiz sonuçları CHP'nin pek de beklediği gibi değil...

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi açıklamalarda bulundu.

CHP ve İyi Parti'nin toplam oylarının seçimleri kazanmak için yetmeyeceğini duyuran Atıcı, konuyla ilgili önerilerde bulundu.

"İYİ PARTİ VE CHP'Yİ TOPLASAN OLMUYOR"

HDP'nin oylarının önemine vurgu yapan Atıcı şu ifadeleri kullandı;

"Oyları toplayın, İyi Parti ile CHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor. Buradaki kritik cümle odur, HDP ile ittifak değil, HDP seçmeninin oyunu almak.

"UYGUN BİR ADAY LAZIM"

HDP seçmeninin oyunu cumhurbaşkanlığında alma ihtimalimiz yüksektir uygun bir aday bulursak eğer. O nedenle de cumhurbaşkanlığında söz sahibi olacağımıza ben inanıyorum. İş o noktaya gelince milletvekilliği seçimlerinde de aslında CHP ve İyi Parti'nin bu şekilde HDP'li milletvekillerinin de desteğiyle Meclis'te de çoğunluğu sağlayacağına inanıyorum.

"HDP'DEN UZAK DURULMAMALI"

O nedenle İyi Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır.

Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi. İktidarı çıldırtan da bu zaten. Bir yandan ittifakı sağlam tutup bir yandan HDP seçmenine yaklaşmak lazımken biz de bir yandan CHP oylarını kendi özgücümüzle yükseltmeye çalışıyoruz. Doğu turunun da hikayesi bu."

#Aytuğ Atıcı
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