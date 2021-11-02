Tokat Valiliği kayıp polisi arama çalışmalarının ülke çapında sürdüğünü açıkladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Almus İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru Musa Tüzün'ün, 22 Ekim'de izne ayrıldığı, izne ayrıldığı günden itibaren ailesi tarafından Tüzün'e ulaşılamadığı belirtildi.

Haberin alınması üzerine, kayıp polis memurunun bulunması için Tokat genelinde arama çalışmalarının başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD, jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımları ile yoğun bir şekilde tüm imkanlar kullanılarak, bütün detaylar ve ihtimaller dikkate alınarak başlatılan aramalar devam etmektedir. Ayrıca ülke çapında da kayıp polis memurumuzun bulunması için aramalar yapılmaktadır."

Almus İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, bekar olduğu öğrenilen 38 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün'den, izne ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine dün arama çalışması başlatılmıştı.