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Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı

Pandemiyle, maliyetlerindeki artış konut üretimini yavaşlattı. Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 49, Bursa'da yüzde 51, Antalya'da ise yüzde 77 değer artışı yaşanan il oldu. İlçe bazında ise kiraların en fazla yükseldiği ile yüzde 183'lük artış ile İzmir'in Dikili ilçesi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 11:34
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Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu konut kiralarını inceledi.

Buna göre İstanbul, son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 94 ile konut kiralarında en çok artış yaşayan il oldu. İstanbul'un ardından Ankara'da 1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91, İzmir'de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık yüzde 88, Bursa'da yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73, Antalya'da ise 1 yıllık değer artışı yüzde 77, 3 yıllık değer artışı yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul'da Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa, Ankara'da Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya, İzmir'de ise Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor.

Yıllık değer artışlarında İstanbul'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Zeytinburnu, Şile ve Gaziosmanpaşa olurken, İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira ise 3 bin 666 TL oldu. Zeytinburnu'nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 121, son 3 yılda yüzde 176 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 44,12 TL, ortalama kira 4 bin 191 TL, Şile'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 116, son 3 yılda yüzde 170 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,57 TL, ortalama kira 3 bin 357 TL oldu. Gaziosmanpaşa'da ise konut kiraları son 1 yılda yüzde 113, son 3 yılda yüzde 94 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 31 TL, ortalama kira ise 3 bin 100 TL. oldu.

Açıklanan verilere göre; Ankara'da ise ortalama metrekare kira 25,81 TL, ortalama kira ise 2 bin 839 TL. Ankara'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Gölbaşı, Akyurt ve Çankaya olurken, Gölbaşı'nda konut kiraları son 1 yılda yüzde 76, son 3 yılda yüzde 182 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,55 TL, ortalama kira 2 bin 946 TL .oldu. Akyurt'ta konut kiraları son 1 yılda yüzde 75, son 3 yılda yüzde 86 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 7,75 TL, ortalama kira 969 TL. Çankaya'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 71, son 3 yılda yüzde 128 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 24,17 TL, ortalama kira 2 bin 900 TL.

İzmir'de ortalama metrekare kira 21,38 TL, ortalama kira ise 2 bin 352 TL. İzmir'de kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Dikili, Seferihisar ve Güzelbahçe. Dikili'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 183, son 3 yılda yüzde 280 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 33,33 TL, ortalama kira 3 bin 666 TL. Seferihisar'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 160, son 3 yılda yüzde 230 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 29,2 TL, ortalama kira 3 bin 504 TL. Güzelbahçe'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 148, son 3 yılda yüzde 203 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 41,67 TL, ortalama kira 7 bin 501 TL.

Bursa'da ortalama kira 4 bin 383TL

Bursa'da ortalama metrekare kira 15,71 TL, ortalama kira ise 4 bin 383TL. Bursa'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla İnegöl, Mudanya ve Kestel. İnegöl'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 80, son 3 yılda yüzde 124 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 15,76 TL, ortalama kira bin 891 TL. Mudanya'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 72, son 3 yılda yüzde 92 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 17,74 TL, ortalama kira 2 bin 129 TL. Kestel'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 60, son 3 yılda yüzde 117 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 14,81 TL, ortalama kira bin 733 TL.

Antalya'da ortalama metrekare kira 25,81 TL, ortalama kira ise 2 bin 839TL. Antalya'da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler sırasıyla Finike, Aksu ve Gazipaşa. Finike'de konut kiraları son 1 yılda yüzde 196, son 3 yılda yüzde 248 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 16,8 TL, ortalama kira 2 bin 16 TL. Aksu'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 150, son 3 yılda yüzde 354 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 30,77 TL, ortalama kira 3 bin 539 TL. Gazipaşa'da konut kiraları son 1 yılda yüzde 144, son 3 yılda yüzde 269 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 19,23 TL, ortalama kira 2 bin 115 TL.

#konutta kiralar#dikili
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