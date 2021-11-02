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ASELSAN hem ülkeye hem stratejik ortaklarına kazandırıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün:- "Stratejik ortaklarımızı, aramıza yeni katılacak 25 yeni ortağımızla 75'e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum"- "Stratejik ortaklarımıza sadece 2020 yılı içinde 265 milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurt içine açtığımız her 4 siparişimizden 1'i ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor"- ASELSAN ve Halkbank arasında stratejik ortaklara teminatsız finansman imkanı sunulmasına yönelik Tedarikçi Finansman Sistemi Protokolü imzalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 11:38
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ASELSAN hem ülkeye hem stratejik ortaklarına kazandırıyor

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşlarından ASELSAN, 25 yeni firmanın katılımıyla stratejik ortaklarının sayısını 75'e çıkardı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Stratejik Ortaklık Buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, şirketin bugüne kadar ortaya koyduğu büyümenin sadece ASELSAN'ın iç dinamikleri ve paydaşlarıyla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yakalanan başarılarda yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan iş ortaklarının çok büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

ASELSAN'ın geliştirdiği ve ürettiği yüzlerce ürünün her birinin ortaklarının aklı ve alın teriyle ortaya çıktığını vurgulayan Görgün, ASELSAN tedarikçi ekosisteminde 3 binden fazlası yerli olmak üzere 5 bini aşkın tedarikçi yer aldığını, son 10 yılda KOBİ'lere verilen siparişlerin yaklaşık 6 kat artış gösterdiğini bildirdi.

2018'den bu yana 400'ün üzerinde ürünü tedarikçileriyle millileştirdikleri bilgisini veren Görgün, bu vesileyle yaklaşık 150 milyon dolarlık kaynağın ülkede kalmasının sağlandığını dile getirdi.

Görgün, tedarikçilerinin finansal sürdürülebilirliğini son derece önemsediklerini belirterek, "Yıllardır başarıyla işlettiğimiz Tedarikçi Finansman Sistemi'mizi bugün ülkemizin lider bankalarından biri olan Halkbank'ın katılımıyla daha da güçlendiriyor ve bu alandaki anlaşmalı banka sayımızı 15'e çıkarıyoruz. Bizler ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

- 25 yeni stratejik ortak

Haluk Görgün, ASELSAN'ın onaylı tedarikçileri arasından, kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri artıran, üretim ve tasarım yapan, bu alanlarda yüksek performans gösteren ve ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlerle her yıl Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.

Bu anlaşmalarla birlikte iş birliğinin, yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüştüğünü vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN'ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bunun bir göstergesi olarak her yıl Stratejik Ortaklık Ailemizi büyütüyor ve genişletiyoruz. 2018'de sayısı 24 olan stratejik ortaklarımızı 2019'da 36'ya, 2020'de 50'ye, bugün aramıza yeni katılacak 25 yeni ortağımızla 75'e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum. Stratejik ortaklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu firmalarımıza sadece 2020 yılı içinde 265 milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurt içine açtığımız her 4 siparişimizden biri ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor. Bu oranı ailemize ilk defa dahil olan stratejik ortaklarımızın desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağımızı değerlendiriyorum. Kazan-kazan anlayışıyla stratejik ortaklarımıza çeşitli avantajlar sağlıyor, gelişim yolculuklarına rehber oluyor, süreçlerini kolaylaştırıyoruz. ASELSAN sizlerin desteğiyle gelişirken sizlerin de aynı eksende bizimle beraber gelişmenizi ve büyümenizi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda stratejik ortaklarımızdan, millileştirmeden ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN'ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz."

- Halkbank ile imzalar atıldı

Görgün'ün konuşmasının ardından ASELSAN ve Halkbank arasında Tedarikçi Finansman Sistemi Protokolü imzalandı. Stratejik ortaklara teminatsız finansman imkanı sunulmasını içeren protokole Haluk Görgün ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan imza attı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz da etkinlikte yaptığı sunumda, şirketin stratejik ortaklık vizyonunu paylaştı. Stratejik ortaklarından teslimat, kalite, verimlilik ve millileştirme konusunda beklentilerini dile getiren Yılmaz, 2022 yılında her bir stratejik ortağın en az bir millileştirme çalışmasında olmasını görmek istediklerini vurguladı.

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, şirkete yapılan iş başvurularıyla oluşan nitelikli insan kaynağı havuzunu tedarikçileri ve stratejik ortaklarıyla paylaşıp, kendilerini bu anlamda da desteklediklerini bildirdi.

#aselsan#stratejikortak
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