Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili değişik konuları içeren 15 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
1- Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
2- Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
3- Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
4- Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
5- Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
6- Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
7- Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
8- Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı, sebebi ne olabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
9- Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
10- 36/A-2 ve 4. bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin birden fazla uygulanması mümkün müdür? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
11- Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
12- Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
13- Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
14- lise üzerine önlisan ve lisans bitiren kişinin itibak uygulaması nasıl yapılır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
15- İlave derece ve THS derecesi terfi tarihini değiştirir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.