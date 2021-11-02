Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Üst öğrenim intibakında kanunda olmayan şartlar aranabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Aile Bakanlığında öğretmenim dershanede geçen hizmetim intibakta sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Yüksek lisansta ingilizce hazırlık yılı için kademe verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Dershanede çalıştığım süreler memurluğumda sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Öğretmenim, sağlık yönetimi bölümünü bitirirsem ek derece alabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Vekil imamlıkta ve askerlikte geçen süre kıdem aylığında sayılır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Üst öğrenim diplomamı verdiğim halde maaşıma yansımadı, sebebi ne olabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Mühendislik mezunu sağlık personeli memurluğa girişte ilave 1 dereceden yararlanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- 36/A-2 ve 4. bentleri nedeniyle 1 derece ilavesinin birden fazla uygulanması mümkün müdür? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıla 1 kademe uygulamasında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- lise üzerine önlisan ve lisans bitiren kişinin itibak uygulaması nasıl yapılır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

15- İlave derece ve THS derecesi terfi tarihini değiştirir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.



