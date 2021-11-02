Tosuncuk 'inek figürü' üzerinden kendini savundu

"Çiftlik Bank" davasının sanıkları Mehmet Aydın ve ağabeyi firari Fatih Aydın'ın, ilgili kurumlardan izin almadan "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle haklarında açılan dava kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Hakkındaki yakalama kararı gereği Uruguay'da gözaltına alınarak tutuklanan ve Türkiye'ye iade süreci başlatılan Fatih Aydın ise duruşmaya gelmedi.

Şikayetçi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatları ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Dava kapsamında ilk kez savunmasını yapan sanık Mehmet Aydın, Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin kendisi ve ağabeyi Fatih Aydın'a ait olduğunu, Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi'nin ise sadece kendisine ait olduğunu söyledi.

Ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketlerin hiçbir faaliyetine katılmadığını savunan Mehmet Aydın, "İlk zamanlar ağabeyim bana yardımcı olmuştur. Ben çiftlik ürünleri üretmek istiyordum. Bal, süt, tereyağı gibi ürünler bir arada üretileceği için Çiftlik Bank ismini düşündüm. Patent enstitüsüne başvurdum ve Çiftlik Bank ismi için onay aldım. İlk önce oyun sitesi açmıştım. Burada çiftlik hayvanları falan vardı. Ben bu oyun sitesinde Çiftlik Bank adını kullandım. Banka olabileceğine yönelik yanlış anlamalar olmasın dile kullanıcı sözleşmesine Çiftlik Bank bir banka değildir' şeklinde açıklama ekledim." diye konuştu.

Mehmet Aydın, ayrıca Çiftlik Bank ismini tek başına hiç kullanmadığını savunarak, "Örneğin Çiftlik Bank yazdığımda yanına şarküteri ibaresi ekledim. 130 tane şarküteri açtım. Kahvaltı salonu da açtırdım. İsim hakkı kullandırdım. Ama bunlarda Çiftlik Bank ibaresini tek başına kullanmadım." ifadelerini kullandı.

- "Çiftlik Bank'ın logosundaki inek figüründen banka çıkarımı yapmak olağan değildir"

Çiftlik Bank adıyla açtığı oyun sitesinde ödünç alma, para verme, faiz verme gibi işlemlerde bulunmadığını öne süren Mehmet Aydın, şöyle konuştu:

"Hizmet bedeli olarak fatura kesiyorduk. Parayı önce benim siteme yatırıyorlardı. Karşılığında da oyun altını alıyorlardı. Ben reklamlarda yanlış anlaşılacak izlenim bırakmadım. Yaptığım televizyon reklamlarında bal, süt, tereyağı gibi ürünler ön plana çıkarıldı. Televizyonlarda oyun reklamı da yaptırmadım. Sadece çiftlik ürünleri reklamı yaptırdım. Türkiye'nin 8 farklı bölgesinde tesis açıldı. Açılan bu tesislerde de Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım. Örneğin Çiftlik Bank süt ürünleri şeklinde isimler kullandım. Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü vardır. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değildir. Türkiye'deki 'bank' ibaresini kullanan pek çok şirket vardır. Kullandığım ibare 'banka' değil, 'bank'tır. Bu durumda diğer şirketler hakkında da dava açılması gerekmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

BDDK avukatı Deniz Kubat da, kamuoyuna yapılan açıklamalarda banka kelimesinin kullanılmasının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında suçun oluşması için yeterli olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme hakiminin bir sonraki celseye katılmak isteyip istemediğini soruduğu Mehmet Aydın, duruşmalara katılmak istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Çiftlik Bank'a dair televizyon reklamlarının içeriklerinin temini için ilgili televizyon kurumlarına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Davanın diğer sanığı Fatih Aydın hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren mahkeme, sanık Mehmet Aydın'ın bir sonraki celse SEGBİS aracılığıyla hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle başvuru yaptığı belirtiliyor.

Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada, sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi AŞ, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Softwar Limited Şirketi'nin yetkilileri olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanıkların yetkilisi oldukları şirketlerle ilgili Çiftlik Bank organizasyonu adı altında web sitesi ortamında yapılan paylaşımlarda, bu organizasyon tarafından satın alınıp işletildiği belirtilen tesislerde ve televizyonlarda gösterilen reklamlarda "Bank" ifadesini kullandıkları anlatılıyor.

Sanıkların "Bank" ifadesini kullanmak için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince ilgili kurumlardan izin almadıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, sanıkların "Bank" kelimesini yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında, ürünlerin üzerinde ve reklamlarında kullanmak suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade ediliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.