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YÖK Başkanı üniversitelerde aşı oranını açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: (Kovid-19 aşılanmaları) Korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 12:24
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YÖK Başkanı üniversitelerde aşı oranını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, yükseköğretimdeki Kovid-19 aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin, "Korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir." dedi.

Özvar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, YÖK'ün 2022 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, son 1,5 yılda tüm dünyayla beraber Türkiye'de de Kovid-19 salgını nedeniyle yükseköğretimde olağanüstü anlamda ciddi tehditlerle karşı karşıya gelindiğini, ancak bu yıl okullardaki gibi üniversitelerde de yüz yüze eğitimin başlatılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Yükseköğretimde son yıllarda yaşanan niceliksel büyüme ile başta yükseköğretime erişim olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğine işaret eden Özvar, 8,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısıyla Türkiye'nin Avrupa yükseköğretim alanında en çok öğrenciye hizmet veren ülke olduğunu söyledi.

Üniversitelerde öğrencilerin yüzde 50,4'ünün erkek, yüzde 49,6'sının kız olduğunu belirten Özvar, "Bu açıdan, yükseköğretime kız öğrencilerimizin son yıllarda çok daha yüksek oranda erişebilmesinin, ülkenin gelişmesiyle alakalı fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Akademideki öğretim elemanı sayısının son 10 yılda yüzde 80 artarak 181 bini geçtiğini dile getiren Özvar, bu artışı "göz kamaştırıcı" olarak nitelendirdi.

YÖK tarafından yürütülen "Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma", "Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan Gücü Oluşturmak İçin 100/2000 Doktora Projesi", "Hedef Odaklı Uluslararasılaşma", "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm", "Açık Bilim ve Açık Erişim", "Geleceğin Meslekleri", "YÖK-Gelecek", "YÖK-Anadolu", "YÖK Sanal Laboratuvarı" gibi projelere ilişkin de bilgiler aktaran Özvar, "Yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi diplomasisinin yaygın kullanılması gibi ana başlıklarda yürütülecek faaliyetler, önümüzdeki yıllarda yükseköğretim sistemini daha da ileriye taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Özvar, konuşmasında Kovid-19 salgını sürecinde yükseköğretim kurumlarında aşılanma ve toplam korunma oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığından alınan son verileri de paylaştı. Özvar, "Şu anda korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79,21, akademik personelin oranı yüzde 93,27, idari personelin oranı ise yüzde 90,70'dir. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bu sebeple, umarız, aşı vesilesiyle yükseköğretimde yüz yüze eğitim bundan sonra da devam edecektir." dedi.

#YÖK Başkanı Erol Özvar# Yükseköğretim Kurulu
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