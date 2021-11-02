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350 işçi arayan iş insanı sitem etti: Yatırım yapamıyoruz

Denizli'de artan ihracat rakamlarıyla birlikte işçi bulamama sıkıntısı da iyice gün yüzüne çıktı. İşçi sıkıntısı nedeniyle Çardak OSB'de bulunan yerlerine yatırım yapamadıkları savunan iş adamı İrfan Duman, 830 kişiye iş verdiklerini ancak 300 - 350 kişiye daha işe alabileceklerini belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 12:57
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350 işçi arayan iş insanı sitem etti: Yatırım yapamıyoruz

Denizli'de sanayicilerin en büyük sorunlarının başında çalıştıracak eleman bulamamak geliyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde üç ayrı fabrikada oto camından, cam tencere kapağına kadar üretim yapıp 33 ülkeye ihraç eden iş adamı İrfan Duman, 830 kişiye iş verdiklerini, Çardak Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarına da yatırım yapmak istediklerini ancak işçi problemi nedeniyle yatırıma giremediklerini söyledi.

Çardak OSB ile birlikte 300 -350 kişiye daha iş verebileceklerini anlatan Duman, "Elli yıldır bu işin içerisindeyiz. Üretim yapıyoruz. Ama bu son yıllar çok güzel makineler aldık. Elektronik makineler aldık. Yurt dışı pazarlarımız çok iyi sonra iç piyasada 8 yerde bölge müdürlüğümüz var. Sigortalara çok iyi bir hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz güzel fakat kiminle konuştuysak arkadaşların derdi işçi derdi. Geçen gün Çardak Organize Sanayi de toplantımız oldu. Bu işçi sıkıntısını nasıl gideririz diye çeşitli fikirler çıktı" dedi.

MÜHENDİSLERİN YARI MAAŞINI DEVLET YARISINI BİZ VERELİM

Okulunu bitirip gelmiş bir mühendise milyon dolarlık makineleri emanet edemediklerini, o makinenin başında çalışan yetişmiş elemana 4 bin TL maaş verirken mühendise 6 bin TL veremediklerine dikkat çeken Duman, "Bende orada da dedim ki bugün mühendisler geliyor, direk okuldan geldiği için makinenin başına veremiyoruz, çalıştıramıyoruz. Sebebi makinelerde çalışan çocuklar 4 bin TL civarında para alıyor. Gelen mühendise 4 bin liranın üzerinde para verme şansımız yok. Çalışanlar bu sefer darılıyorlar. Onun mühendisliğini düşünmüyor. Bek ben daha iyi biliyorum diyor. Mühendis arkadaşlar orada çalışmış olsa güzel işler çıkartılar. Bende dedim ki mühendis arkadaşları üretime kazandırabilmek için makine başında bizzat çalışan mühendislere hiç olmazsa devletimiz bir iki yıl mühendisler sanayiliğe makine başında çalışmaya alışasıya kadar, sevk edesiye kadar biraz devletimiz yardımcı olması lazım. Mesela üç bin tel biz veriyorsak 3 bin TL de devlet verir 6 bin TL geçmiş olur. Makine çalıştırmayı da iyi bir ellere teslim etmiş oluruz. Böyle bir görüşte bulundum ve bu dillendirilmeli. Burada bizde 830 kişi çalışıyor. Tencere kapağı yapıyoruz çamdan, oto camı yapıyoruz. Bugün sokaklarda caddelerde dolaşan araçların tüm çamlarını yapıyoruz. Ayrıca 33 ülkeye de 80 müşteriye yurt dışı hizmet veriyoruz" diye konuştu.

İŞÇİ PROBLEMİ NEDENİYLE YATIRIM YAPAMIYORUZ

Yaşanan işçi problemi nedeniyle Çardak Organize Sanayi Bölgesindeki yerlerine yatırım yapamadıklarını ifade eden Duman, "Kalitemiz çok güzel bir yara geldi. Artık çalışmalar bu şekilde. İşçi olsa şuanda Çardak Organize Sanayi de yerimiz var. Çok istiyorum oraya da yatırım yapmayı fakat işçi problemi çözülmeyince çok zorlanıyoruz. İnşallah bu bizim taleplerimiz yukardaki yetkililere ulaşır da bu şekilde işçiyi bollatırız. Ondan sonra yatırım yapması kolay öğrendik artık bu işi bizde 830 kişi çalışıyor şuanda. İşçiyi rahatlatabilirsek, projelerimiz dosya içerisinde duruyor. 300 -350 kişi daha alma şansımız var. Ama bulamadığımız için hep kısır çekişmeler içinde yürüyüp gidiyoruz. Biraz öncede anlattım işçi bulmanın çok zor olduğunu biz ne yapıyoruz. Buharkent ten, 50 kilometre oradan işçi getiriyorum. Sarayköy den, Çal Akkent ten Çardak tarafından hep işçi taşıyoruz. Buda maliyetlerimizi arttırıyor. Mazotun fiyatı belli. Fiyatı yükseliyor. Bunlar toplu taşımacılık şekline gelirse çok randımanlı olur. Bu ihracatımızı ikiye katlayabiliriz. Geçen gün bahsettiğim toplantıda İŞ KUR müdürü vardı. İŞ KUR müdürü Denizli nin çevresindeki bütün kazaları kilometrelerini hesap ettirmiş, aşağı yukarı Dinar'da dahil olmak üzere Çardak a 40 dakikalık bir yolculukları var. Bununda normal karşılandığı söyleniyor. Tamam normal ama maliyetleri çok arttırıyor. Onunun için bun hep beraber sahip çıkılırsa kazalara nahiyelere gidildiğinde dernekler olarak belediye reisleriyle görüşüp oradan gelen işçileri geçiren servislere katkı takviyesi olsa" şeklinde konuştu.

#Çardak OSB# irfan duman
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