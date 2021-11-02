İbrahim Tatlıses 4'üncü doz aşısını yaptırdı

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra Belarus'ta ilk konserini veren İmparator İbrahim Tatlıses, Türkiye'ye döndü.

Tatlıses, ülkesine döner dönmez soluğu hastanede aldı.

4'ÜNCÜ DOZU OLDU

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'n giden Tatlıses, koronavirüs aşısında 4'üncü dozunu da oldu.

"SİZ DEĞİL, AŞI SİZDEN KORKSUN"

Tatlıses, aşılama sırasında çekildiği kareyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Takipçilerine 'aşı' mesajı veren Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Oh, 4. aşımı da oldum şükür." notunu düştü.