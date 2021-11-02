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İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından taksi sayısını arttırmak üzere 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye dönüştürüldü. 29 Temmuz'da gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle alınan kararda, atıl durumdaki minibüs hattı sahibi esnafının araçları artık dolmuş taksi olarak kullanılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 13:21
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İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi, dolmuş taksiye çevrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi sayısını arttırmak için atıl durumda kalan 750 minibüs hattını ve 250 taksiyi, dolmuş taksiye dönüştürdü. 4 bin minibüsçünün başvurduğu minibüs hattının, sadece bin tanesi çekilen kurayla taksiye dönüştürüldü. 29 Temmuz'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında gündeme alınan atıl durumdaki minibüslerin taksiye çevrilmesi, oy birliğiyle kabul edilmişti. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda toplam da bin taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkan kişilere taksi plakası verildi. İlk kurayı noter eşliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çekti. Öte yandan, İstanbul'da taksi sorunu olduğuna dikkat çekildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebide kura çekimine katıldı.

Kurada plakası çıkan Ekrem Şimşek, heyecanını dile getirdi. Şimşek, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. 20 senedir şoförlük yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

38 yıldır şoförlük yapan İbrahim Şahin ise ilk çekilişte plakasının çıktığını dile getirerek, "İlk kura çekiminde benim plakam çıktı. Hayırlı olsun. Biz minibüsle yıllardır hizmet ettik. Metro durağı bizim durağın altından geçtiği için hizmet veremez hale geldik. Şu anda da taksiye dönüştürülmemiz de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

#istanbul# ukome# dolmuş taksi
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