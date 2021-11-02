ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık İ.C.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığının belirlendiğini, veri inceleme raporunda "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, İ.C.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.C.Y. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.