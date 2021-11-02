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Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Kasım 2021 15:40
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Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 31 Ekim 2021 tarihinde farklı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

- Öğretim görevlisi alımında lisans mezuniyti şartı aranıyor

Söz konusu kadroları incelememiz sonucunda, üniversitenin iki öğretim görevlisi kadrosuna yönelik bir eleştiri bir de önerimizi paylaşmak istedik. Öneriden başlayacak olursak, ilgili yükseköğretim kurumunca Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda "Optisyenlik ön lisans mezunu olup tezli yüksek lisans yapmış olmak. Önlisans sonrası optisyen olarak en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak." şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Özel Şartlar" başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ise, "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır." ifadesi bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, her ne kadar Optisyenlik programının lisans eğitiminin bulunmayışı göz önüne alınsa da ilgili Yönetmelikte öğretim görevlisi kadrolarına atanmak için asgari olarak lisans mezunu olmanın şart olması bakımından, ön lisans düzeyinden sonra sağlanan bir tecrübe şartıyla öğretim görevlisi istihdamı yapılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, ilandaki tecrübe şartının lisans öğreniminden sonra başlatılmak üzere güncellenmesini öneriyoruz.

- Öğretim görevlisi alımında tecrübe şartı yöneticilikle sınırlandırıldı

Eleştiri kısmına geldiğimizde ise, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı Öğretim Görevlisi alımında "Hukuk veya Türk Dili ve Edebiyatı alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup resmi kurumlarda en az 5 (beş) yıl YÖNETİCİ olarak çalışmış olmak" şartı aranmıştır.

Hukuk Bölümü Adalet programında Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans mezunu şartını anlamamakla birlikte buna ilave olarak beş yıllık tecrübe şartının "YÖNETİCİ" düzeyi ile sınırlandırılmasının da izahı pek mümkün görünmüyor.

Sonuç olarak, Kilis 7 Aralık Üniversitesinin öğretim görevlisi alımlarında eleştiri ve önerilerimizi dikkate alacağı ve ivedilikle çözüme kavuşturacakları umuduyla takdirlerine sunuyoruz.

#Kilis 7 Aralık Üniversitesi# Öğretim görevlisi alımı
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