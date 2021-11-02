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Türk takımları ülke puanı için kritik maçlara çıkacak

Ülke puanı klasmanında 19. sıraya gerileyen Türkiye, ilk 15'e giremezse Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Süper Lig şampiyonu Devler Ligi için eleme oynayacak, diğer 3 takım Konferans Ligi'ne gidecek. Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya'yla yarışan Türkiye'nin, bu hafta alacağı 2 galibiyetle 15. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:03
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Türk takımları ülke puanı için kritik maçlara çıkacak

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Türkiye, gruplardaki 4. maçlar öncesi 19. sıraya kadar gerilemiş durumda.

UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

- Her puanın büyük önemi var

Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa'ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları toplam 9 grup maçından sadece 2 galibiyet çıkartabildi.

Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting'e konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe, deplasmanda Belçika temsilcisi Royal Antwerp'le, Galatasaray da sahasında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak.

- Ülke puanı hesaplaması

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.

Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

- Takımların ülke puanına katkısının hesaplanması

Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

KAPAT [X]

Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.

Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.

Konferans Ligi'nde ise grup birincilerine 2'şer, grup ikincilerine 1'er bonus puan verilir. Söz konusu ligde yarı final ve final oynayan takımlara 1'er bonus puan daha verilmektedir.

Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

- UEFA ülke puanı sıralaması

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.

Tek galibiyette dahi (0,4 puan) 2-3 basamak yukarı çıkma şansına kavuşacak Türkiye'nin, haftayı iki galibiyetle kapatması halinde ise 15. sıraya yerleşme ihtimali bulunuyor.

Ülke puanı klasmanında an itibarıyla 15 ila 20. sıradaki ülkelerin Avrupa'ya gönderdiği takım sayısı, yoluna eden takım sayısı ve puanları şöyle:

Sıra

Ülke

Toplam takım sayısı

Kalan takım sayısı

Puan

15

Hırvatistan

4

1

24,9

16

Yunanistan

4

2

24,7

17

Kıbrıs Rum Kesimi

4

2

24,625

18

Çekya

5

3

24,6

19

Türkiye

5

3

24,5

20

Norveç

4

1

23,75

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