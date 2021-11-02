İki üniversite 44 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 36 personel alacak

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 36 personel alacak. Son başvuru tarihi 16 kasım 2021

Yayımlanan ilan metnine göre Koruma güvenlik görevlisi, destek personeli, teknisyen, sağlık personeli ve sağlık teknikeri alınacak. Tüm unvanlar için 2020 KPSS'ye girmiş olmak şart aranmakta.

İlana ulaşmak için tıklayınız. https://ilan.memurlar.net/ilan/62016/istanbul-universitesi-sozlesmeli-36-personel-alacak.html

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2021

Yayımlanan ilan metnine göre Koruma ve güvenlik görevlisi ve teknisyen alınacak. Tüm unvanlar için 2020 KPSS'ye girmiş olmak şart aranmmakta.

İlana ulaşmak için tıklayınız https://ilan.memurlar.net/ilan/62017/mugla-sitki-kocman-universitesi-sozlesmeli-8-personel-alacak.html