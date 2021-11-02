Sinoplu hacker yine iş başında! Biden'ın partisini hackledi

Daha önce Amerika'nın FETÖ lideri Fethullah Gülen'i teslim etmemesine tepki koymak için 'hacktivist' eylemler yaptığını açıklayan Can Cebeci ele geçirdiği fbconnect-stage.democrats.org adlı adrese de bir not bıraktı. Adresin daha önce Demokrat Parti'nin internet adresine giriş ve kayıt işlemlerinde kullanıldığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE ALAY ETTİ

Sinoplu hacker ele geçirdiği adrese Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Suresi 108. ayetin Türkçe ve İngilizce mealini, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'le alay eden bir görsel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bir videoyu ekledi.

EKLENEN NOT GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

FETÖ lideri ile alay ettiği görsele yer verirken, sayfaya yazdığı notlarda, "Allah yolunda savaş! Sen sadece kendinden sorumlusun. Müminleri (savaşa) teşvik et. Umulur ki Allah, kafirlerin (müminler üzerinde baskı oluşturan) tazyiklerini engeller. Allah'ın baskısı da ibretlik cezalandırması da daha çetindir" sözleri yer aldı. Demokrat Parti'nin internet sitesi kullanıma devam ederken, ele geçirilen bölüme eklenen not geçerliliğini koruyor.