Sokak köpekleri bu kez ünlü oyuncuyu ısırdı

Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sokak köpekleri bu kez ünlü oyuncuyu ısırdı

Sabah saatlerinde köpeklerini gezdirmek için yürüyüşe çıkan oyuncu İclal Aydın, köpeklerin saldırısına uğradığını ve kuduz aşısı olacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:07
Yazdır
Sokak köpekleri bu kez ünlü oyuncuyu ısırdı

Oyuncu İclal Aydın, İzmir'deki evinde her sabah yaptığı gibi köpeğini yürüyüşe çıkardı.

Erken saatlerde çıktığı yürüyüşte diğer sokak köpekleriyle karşılaşan İclal Aydın, köpeğiyle birlikte saldırıya uğradı.

EVE GİDİNCE ISIRILDIĞINI FARK ETTİ

Köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra başka bir çoban köpeğinin kendilerini kurtardığını söyleyen Aydın, eve gidince ısırıldığını fark etti.

"GERÇEK BİR İT DALAŞININ ORTASINDA KALDIM"
Aydın, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda, olay anlarını şu ifadelerle aktardı:

"Bu sabah da her zamanki gibi gün ağarırken uyandık. İlk işimiz Marlon'la tuvalet yürüyüşüne çıkmak olur. Bu sabah da neşeyle çıktık evden. Bir iki sokak uzaklaşmıştık ki bir grup sokak köpeği ile burun buruna geldik. Neden bilmiyorum ama köpekler Akitaları sevmiyor. Sokak köpekleri Marlon'u görünce çılgına döndü. Gerçek bir it dalaşının ortasında kaldım. Birbirlerine öyle bir girdiler ki ayırmama imkan yok!"

"ÇOBAN KÖPEĞİ BENİ YERDE GÖRÜNCE KOŞARAK GELDİ"
Gece yağmur yağmış. Her yer çamur içinde. Köyün her yanında her gün erkenden gürültüye başlayan site inşaatları var fakat her nasılsa o saatte bir Allah'ın kulu yok. Kim kimi ısırıyor, kim nereye saldırıyor karıştı. Köyümüzün çok yaşlı sakat bir çoban köpeği var. Beni yerde görünce koşarak gelip beni kurtarmak için kavgaya daldı ama onu da savuşturdular. Neyse ki feryadıma köyün gençlerinden biri yetişti. Sokak köpeklerini kovalamayı başardı. Marlon'la çamur içinde girdik eve.

Bacağımda, sırtımda, kollarımda ağrı hissediyordum ama tam olarak ne olduğunu anlayamamıştım. Sonuçta bir it dalaşının ortasında kalmış, oğlumu sokak köpeklerine bırakmamıştım. Bir şekilde o arbedede ben de payıma düşeni almışımdır diyordum. Eve girince gördüm ki bir tanesi beni bacağımdan ısırmış ama hangisi? Sonuç: tetanoz ve dört aşamalı kuduz aşısı programı nedeni ile tüm seyahat planlarının ertelenmesi. Marlon'da asabiyet. Bende giderek artan beden ağrısı. E, tabii sokağa çıkma korkusu. Kalbimi sızlatan o yaşlı köpek var ya. Ah canım benim be...

"GAYET İYİYİZ"
ERTESİ GÜN NOTU: Bu tür paylaşımlarda eşi-dostu telaşa veriyor insan. Fakat yeni iletişim haberleşme ağı da burada güncelliğini koruyor. 'Gelemiyorum- yetişemiyorum- teşekkür ederim- kutlarım- çok beğendim' demenin en hızlı ve yaygın yolu buradan yazmak. Gayet iyiyiz. Bir iki güne toparlanırız. Bundan böyle çok erken saatte yürümemeye karar verdik. Geçmiş olsun dileklerinize ayrıca teşekkür ederim. (Fotoğraf da aslında zeytin hasadından. Elimdeki hurma zeytini gösterip bunu yiyebilir miyim diye soruyorum)"

#iclal aydın# sokak köpekleri
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Sinoplu hacker yine iş başında! Biden'ın partisini hackledi
Sinoplu hacker yine iş başında! Biden'ın partisini hackledi
Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
Köpeği, köpeklerin saldırısından elindeki poşetle kurtardı
Eski İlçe Sağlık Müdürü Covid-19'dan hayatını kaybetti
Eski İlçe Sağlık Müdürü Covid-19'dan hayatını kaybetti
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Mazlumu getirin bana: İlk tescilli dayak yiyen adam 11 yıldır tekme ve tokatla geçiniyor
Mazlumu getirin bana: İlk tescilli dayak yiyen adam 11 yıldır tekme ve tokatla geçiniyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. "KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.