Murat öğretmen takla atan otomobilde hayatını kaybetti
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ilkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30), kullandığı otomobil takla attı. Kazada, Balanur yaşamını yitirdi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:15
Kaza, Elazığ-Karakoçan kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. İlkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Başyurt köyü civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Balanur olay yerinde hayatı kaybetti.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevkedildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Balanur'un cenazesi otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.