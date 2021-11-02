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İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak

İzmir'de şehrin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi hizmete başlıyor. VIP taksinin müjdesini veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı taksi ücretlerine de 20 gün içerisinde ayarlama yapacaklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:31
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İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak

İzmir'de kentin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi Cuma günü hizmete giriyor. İçerisinde buzdolabından televizyona, Wi-fi internetten telefona ve bir çok özel imkan barındıran taksinin büyük ilgi çekmesi bekleniyor. İzmirli taksici esnafı Mehmet Cangül tarafından başlatılan VIP taksi, 8 kişilik kapasitesinin yanı sıra uzun yolculuklarda da rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor. Aracın özellikleri ve tarifesi hakkında bilgi veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, VIP taksi sayısının kentte giderek artmasını beklediklerini söyledi. Taksi fiyatlarında ayarlamaya gitmek zorunda kaldıklarını da anımsatan Anık, 20 gün içerisinde taksi ücretlerinin netleşeceğini bildirdi.

"İzmir'e hayırlı uğurlu olsun"

Lüks taksi hakkında açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, aracın önümüzdeki Cuma günü hizmete gireceğini söyledi. Anık, "VIP taksimiz cuma günü itibarı ile hizmete girecek. Biz bu kararımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğimiz yıl geçirtmiştik. Hem turizme hizmet etmek hem de bu küresel firmaların lüks yolculuk söylemlerine yönelik, biz de İzmir'de böyle bir hizmete girdik. İsteyen her arkadaşımızın VIP taksiye geçmesi ile ilgili UKOME kararını aldırdık. Ancak talihsizliğimiz ne yazık ki pandemi dönemi oldu. Şimdi artık yavaş yavaş işlerimiz de düzeldi. İlk arkadaşımız da aracını aldı ve bu araç önümüzdeki Cuma hizmete giriyor. Kendisine ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Diğer taksilere göre yüzde 50 daha pahalı olacak

Lüks taksinin fiyatı hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Anık, VIP taksinin fiyatının yüzde 50 daha yüksek olacağını bildirdi. Anık, "Bu aracın diğerlerine göre elbette ki fiyat farkı var. Bu araç diğer taksilere göre kilometre başına yüzde elli daha pahalı olacak. Bu araçlar aynı zamanda 8 artı 1 kişilik. Üstelik bu aracın yakıtı diğerlerine göre daha fazla. Konforunu da hesaba katarsak o yüzden bir fiyat farkı olacak. İzmir'de ilçelerimiz dahil her taksici meslektaşım kullanabilir. Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks, her türlü konfora haiz bir araç hizmete hazır. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

UBER'e alternatif

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, lüks VIP taksiler ile aynı zamanda UBER'e de bir alternatif sunduklarının altını çizdi. Anık, "Bu tip VIP taksilerle UBER'e de bir alternatif sunmuş oluyoruz. Ben VIP taksi sayısının İzmir'de artmasını istiyorum. Hatta kendim de koymayı düşünüyorum. VIP taksi alacak arkadaşlarımız da var şu anda. Bu sayı ne kadar yükselirse, bizim bu global firmalara karşı elimiz o kadar güçlenmiş olur. Bu şekilde de hiç kimse 'Ben filanca firmanın lüks aracı varken taksiye neden bineyim?' diyemez" diye konuştu.

İzmir'de taksi ücretlerine zam gelecek

Açıklamasında taksi ücretlerine 20 gün içerisinde fiyat ayarlaması yapacaklarına da vurgu yapan Anık, üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldıklarını yineledi. Anık taksi ücretlerine yapılacak ayarlama hakkında şunları söyledi: "Akaryakıt zammı değil de fiyat ayarlaması diyelim. Biz aşağı yukarı 17 aydır fiyat ayarlaması yapmadık. En son yaptığımızda da iki yıldır yapmıyorduk. Bu sene akaryakıt fiyatlarının artışından dolayı biz Ağustos ayının sonlarında artış talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz komisyonlarda görüşüldü. Çünkü sadece bizi değil, çevre illeri ve ilçeleri de ilgilendiriyordu bu fiyat ayarlaması. Bu olağanüstü fiyat artışından dolayı belediye ile revize etme konusunda görüşme yaptık. Onlar da olumlu yaklaştılar. Aşağı yukarı 90 kuruş ila 1 lira arasında bir ilave zam gelmişti. 20 içerisinde bu karar kurullardan geçtikten sonra da fiyat ayarlamamızı yapacağız. En son yüzde 15 civarındaydı; son aldığımız kararla bunu biraz daha yükselteceğiz. İndi-bindi 10 lira iken biz bunu 13 lira yapacağız. Açılışımız 4,20 lira iken onu da 4,50 liraya yükselteceğiz. Kilometre başına 5 lirayken biz bunu da revize edeceğiz. İzmirli vatandaşlarımızı üzmeden fiyat ayarlamalarımızı 20 gün sonra netleştireceğiz."

#izmir# vıp taksi
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