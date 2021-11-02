Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:39
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.
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