Kılıçdaroğlu: KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz, az sabretsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KHK'lılara dair konuşan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi oldu, hep beraber mücadele ettik. İktidarı ve muhalefeti beraber oldu ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak kabul edip milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi kararı verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı" dedi.

Bürokratlara da seslenen Kılıçdaroğlu, "AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum. Senin yerin saraydır kardeşim, gidersin orada ne derlerse yapabilirsin" diye konuştu.