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İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak

Pilot Bölge İstanbul'da ilk etapta 7 Bin 500 işitme ve konuşma engelli vatandaşa istihdam sağlanacak. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, "Üretimimizi artırmamız gerekiyor. Ancak çalışacak işçi konusunda sektör olarak özellikle ara eleman konusunda sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 14:56
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İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) geçen günlerde ayakkabı sektöründe oluşan yoğun talebi karşılamak üzere 150 bin kişilik ek istihdama ihtiyaç duyulduğunu açıklamasının ardından, İşitme Engelliler Federasyonu bu çağrıya yanıt verdi.

TASD açıklamasına göre, iki kurumu ortak bir faydada birleştirecek olan projenin, ilk etapta işitme ya da konuşma engelli olan 7 bin 500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TASD Başkanı Berke İçten, "Şu anda ciddi şekilde bir işçilik sorunu yaşıyoruz. Üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Ancak çalışacak işçi konusunda sektör olarak özellikle ara eleman konusunda sıkıntı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

İçten, "Ayakkabı sanayisi emek yoğun ve iş gücüne dayalı bir sektördür. Bu nedenle iş gücünü ivedilikle arttırmamız gerekiyor. Sektörün 150 bin elemana ihtiyacı var. Son dönemde özellikle ara eleman sorununu çözecek projeler geliştirmek üzere çalışıyoruz ve bu noktada devletimizden de destek bekliyoruz. Bizim en önemli projemiz ev kadınlarını sektörün içerisine çekip istihdama dahil etmektir." açıklamasında bulundu.

Bu nedenle de ekim ayında kamuoyuna bir çağrı yaptıklarını ve 150 bin kişilik istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirttiklerini anımsatan İçten, tam da bu aşamada İşitme Engelliler Federasyonu'nun çağrılarına yanıt verdiğini aktardı.

İstanbul'un pilot şehir olarak seçildiğini ve projenin devamında tüm Türkiye'ye yayılmasının hedeflendiğini kaydeden Berke İçten, hem ara eleman hem de kalifiye ve usta eleman yetiştirmek üzere saya dikiminden, montaja kadar ayakkabı üretimi için gerekli olan tüm aşamalarda çalışacak personele ihtiyaçları olacağını bildirdi.

- "Ayakkabı sektörü olarak engelleri birlikte aşacağız"

TASD olarak hem çalışan hem sektör işverenleri arasında federasyonun da desteği ile köprü vazifesi görmeyi planladıklarını dile getiren İçten, şunları kaydetti:


"İŞKUR desteğini almayı hedeflediğimiz projede ülkemizde yaşayan engelliler arasında en büyük kısmı oluşturan, yaklaşık 4 milyonun üzerinde duyma ve konuşma yeteneğinden yoksun, işitme engelli vatandaşlarımızdan en azından bir kısmını sektörümüze kazandırabilmeyi istiyoruz. Bu projede bizimle yol arkadaşı olacak İşitme Engelliler Federasyonu'nun yetkililerine ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Ayakkabı sektörü olarak engelleri birlikte aşacağız. İşitme engelliler için iletişim başta olmak üzere tüm engelleri olabildiğince ortadan kaldırmak üzere hemen her alanda hizmet vermeyi ve toplumda engelli bilincini artırarak toplumsal farkındalık yaratmayı hedefleyen bu büyük federasyonla birlikte böyle bir projede yer alacağımız için oldukça mutluyuz."

Berke İçten, ayrıca devletin ayakkabı sektörüne uzun vadede kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla yeni meslek liselerinin ve üniversitelerde de ayakkabı mühendisliği bölümlerinin açılması konusunda destek beklentilerini yineledi.

#ayakkabı sektörü# ayakkabı# istihdam# İşitme Engelliler Federasyonu# TASD
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