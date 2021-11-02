Memur Sen: 36 bin yeni üye kazandık

Üye sayısıyla en büyük konfederasyon durumunda olan Memur Sen 70 günde 36 bin 639 yeni üye kazandıklarını duyurdu.

Memur Sen, 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle 1 milyon 4 bin 152 üyeye sahipti.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, 2022 yılı Ocak ayından itibaren verilecek toplu sözleşme ikramiyesinin, sadece ilgili hizmet kolunda yüzde 1 ve daha fazla üyeye sahip sendika üyelerine verilmesi kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında sendikalara üye olan kamu personeli aayısında artış olması bekleniyordu.

Diğer konfederasyonlar, son 2 ayda ne kadar üye kazandıkları konusunda henüz bir açıklama yapmadı.