Memur Sen: 36 bin yeni üye kazandık
Memur Sen Konfederasyonu 70 günde 36 bin 639 yeni üye kazandıklarını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Kasım 2021 15:02
Üye sayısıyla en büyük konfederasyon durumunda olan Memur Sen 70 günde 36 bin 639 yeni üye kazandıklarını duyurdu.
Memur Sen, 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle 1 milyon 4 bin 152 üyeye sahipti.
2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, 2022 yılı Ocak ayından itibaren verilecek toplu sözleşme ikramiyesinin, sadece ilgili hizmet kolunda yüzde 1 ve daha fazla üyeye sahip sendika üyelerine verilmesi kararı alınmıştı. Bu karar sonrasında sendikalara üye olan kamu personeli aayısında artış olması bekleniyordu.
Diğer konfederasyonlar, son 2 ayda ne kadar üye kazandıkları konusunda henüz bir açıklama yapmadı.