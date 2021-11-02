Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler, Bakan Mahmut Özer'in sunumu ile başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar da Yükseköğretim Kurulu'nun bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı.

2022 yılı bütçesinde öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni destekleri sağlamayı sürdüreceklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"1 milyon 248 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar TL, 422 bin engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 5,5 milyar TL, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde yaklaşık 1 milyar TL, ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 271 bin öğrencimizin faydalandığı burs, giyim ve kırtasiye yardımı ve harçlık ödemeleri için yaklaşık 2 milyar TL, pansiyonlarda barınan 273 bin öğrencimize barınma desteği olarak 1,4 milyar TL, ücretsiz kitap dağıtımı için 1,2 milyar TL, özel okul desteği kapsamında 1 milyar 12 milyon TL, 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında öğrenim gören 4 bin 400 öğrencimiz için 914 milyon TL kaynak ayrılmıştır."

Özer, örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin yürütülmesi için 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendiğini; Bakanlığa ayrılan bütçenin 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7'sini oluşturduğunu söyledi.

"Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı"

Yüz yüze eğitime devam etme kararlı olduklarını ifade eden Bakan Özer, "Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının COVID-19 salgını öncesindeki oranı aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, pandemi koşullarında okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalıdır" dedi.

"En düşük öğretmen maaşı 5.097 tl"

Özer, eğitimde yaklaşık 1.2 milyon öğretmenin olduğunun bilgisini verirken, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 5.097,40 TL, ek ders ücretinin saati net 21,20 TL'ye ulaştırılmıştır. Tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ait eğitime hazırlık ödeneği 1.250 TL'dir."