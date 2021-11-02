Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLLER: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 15:14
Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son bir haftada yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir oldu.
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.
Karabük, Zonguldak, Kocaeli, Düzce ve Ordu, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.
Her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası, Şırnak, Siirt, Van, Batman ve Muğla olarak gerçekleşti.