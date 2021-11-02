Kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kaldırım üzerinde yürüyen aileye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı, baba Kerem Ö., anne Hümeyra Ö., çocukları Erdem Ö. ve Elif Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.