Kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileye otomobil çarptı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Durak Mahallesi Uzunçarşı caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 15:35
Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi ile kaldırım üzerinde yürüyen aileye çarptı. Kazada otomobilin çarptığı,
baba Kerem Ö., anne Hümeyra Ö., çocukları Erdem Ö. ve Elif Ö. yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaşanan kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.