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Emniyet Genel Müdürü: Pandemi'de dolandırıcılık suçları arttı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, pandemi sürecinde telefonla ve internetten dolandırıcılık suçlarında artışlar yaşandığını belirterek, "KOM Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde, diğer tüm suç alanlarında olduğu gibi bu dolandırıcılık, tefecilik ve benzeri suç türleri ile mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 15:41
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Emniyet Genel Müdürü: Pandemi'de dolandırıcılık suçları arttı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eskişehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Aktaş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Aktaş, kentin asayiş güvenliği ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında Ağırlar'dan brifing aldı.

Aktaş, daha sonra Ertuğrul Gazi Polis Merkezi'nde incelemelerde bulundu, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu güzergahında yapımı devam eden Trafik Polis Eğitim Merkezi Güvenli Sürüş Eğitim Pisti inşaatında bilgi aldı.

Mehmet Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Trafik Polis Eğitim Merkezi Güvenli Sürüş Eğitim Pisti, Türkiye'de ikinci ancak burası özellikleriyle ilk ve en gelişmiş merkezimiz oldu. Güvenli sürüş sürücü eğitim pisti olarak planladık ve ihalesini yaptık. İnşaatı da çok hızlı bir şekilde devam ediyor şubat ayında teslim aldıktan sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Trafik Polis Eğitim Merkezi Güvenli Sürüş Eğitim Pisti'nde hem kendi personelimize hem de diğer ülke emniyet personellerine yönelik uluslararası eğitimleri de vereceğiz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da talep olması halinde başta 112 Acil Sağlık Servis Hizmeti personeli olmak üzere burada ileri sürüş teknikleri ile ilgili çok ciddi eğitimleri vereceğiz. "

Aktaş, bir gazetecinin kripto para dolandırıcılığı ile ilgili sorusu üzerine "Pandemi süreciyle dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık ve internet alışverişlerinde maalesef artışlar oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilimizde bütün suç alanlarında olduğu gibi dolandırıcılık, tefecilik ve benzeri suç türleri ile mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

#Emniyet Genel Müdürü# Mehmet Aktaş# dolandırıcılık# pandemi
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