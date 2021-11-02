'Koronadan ölümlerin yüzde 95 aşısız veya eksik aşılı vakalar'

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, pandemi salgının hala şehrin en önemli sorunu olduğunu kaydederek, vatandaşları aşı olmaya ve pandemi tedbirlerine uymaya davet etti. Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, "Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu ülkemizde de pandemi ile mücadele, hala gündemin ilk sıralarındaki yerini korumaktadır. Dolayısıyla ilimizde de pandemi artış hızında bir düşüş devam etse de İl Sağlık Müdürlüğü olarak salgını önlemeye yönelik tedbirlerimizi gevşetmedik ve tüm çalışanlarımız ile mücadeleye devam ediyoruz. Artık pandemi mücadelesinde aşının maske, mesafe ve temizliğin yanında en önemli koruyucu unsur olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Şu anda ilimizdeki en az iki doz aşı yapmış 18 yaş üzeri aşılanma oranı yüzde 65.1 seviyesi ile düşük bir hızda devam etmektedir. Oysa aşı uygulamasının başında riskli bölgede bulunan ilimizi aşının koruyuculuğuna inanan vatandaşlarımızın gayreti ile kısa bir sürede kırmızı renkten daha düşük risk seviyesi olan sarı renge taşımayı başardık. Bu gayret için tüm vatandaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ederim. Ülkemizin yarısından fazlası aşı ile çok daha düşük risk seviyesinde bulunmaktadır. Buna karşılık ilimizin hala sarı renk ile düşük riskli iller arasında yer alması mücadelemizin karşılığının olmadığı kanaatindeyiz. Onun için tüm vatandaşlarımızı başta aşı olmak üzere maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Korona virüse yakalan hastaların yaş ortalamasının çok düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Artık pozitif vakaların yarıya yakını 30 yaşın altında. İlimizde şimdiye kadar 341 bin 452 kişiye 1. doz, 299 bin 431 kişiye 2. doz ve 72 bin 413 kişiye de 3. doz aşı yapılmıştır. Korana virüse yakalanan kronik hastalarımızda risk her zaman daha büyüktür. Tam doz aşı bu riski azaltıyor. Aşı vücudu önceden korumaya aldığı için aşılı olanlar hastalığı daha hafif geçirmektedir. Aşı olanların, aşı olmayanlara bir faydası olmayacaktır. Nasıl olsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesi tamamen yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri korumaktadır. İlimizde korona virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95'i aşısız veya eksik aşılı vakalardır. Buna karşın korona virüs yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın da yine yüzde 94'ü aşısız veya eksik aşılı kişilerden oluşmaktadır. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Hala ilimizde 200 noktada ve 3 ayrı standa randevulu-randevusuz aşı uygulaması devam etmektedir. Bunun yanında pandemi çağrı merkezimizle 7 gün 24 saat saat hizmet vermekteyiz. Ekiplerimiz, evde bakım hastaları, yaşlı ve ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlarımızın köylerine, evlerine giderek aşı yapmaktadırlar. Burada tekrar vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Biz sağlık çalışanlarının yaptığı gibi sizler de bir an önce aşılarınız yaptırın ve eksik bıraktığınız aşılarınız tamamlayın. Pandemi tedbirlerinin vazgeçilmezi olan maske, mesafe ve hijyeni elden bırakmayın. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Toplumsal bağışıklığı ancak aşı ile kazanabiliriz."