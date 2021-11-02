TOGG prototipi test için yola çıktı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine uğurlandığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Kasım 2021 16:58
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye'de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık" ifadelerini kullandı.