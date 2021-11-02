Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac'taki son durumla ilgili, "İhtiyaç olan 3 bin gönüllünün 1000'i şu anda tamamlandı. Vatandaşları gönüllü olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu. Bakan Koca, atama sayısına dair soruyu da cevapladı

Bakan Koca, "Sağlık personeli adaylarının beklediği bir atama sorunu var" şeklindeki soruya ilişkin olarak "Haklılar, ama sayı netleşmedi. Zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki bir kaç hafta için hangi alanlarda kaç kişin alınacağına dair açıklama yapılmış olur" dedi.