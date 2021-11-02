Çiftlik Bank kurucusu Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 17:38
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklanmasına karar verilen Aydın, adliyedeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü.
Burada bir süre bekletilen Aydın'ın, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına bağlı ekiplerin eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.
Mehmet Aydın'ın, tutuklu kaldığı süreyi bu cezaevinde geçireceği öğrenildi.