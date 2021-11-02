Baba- oğul, bir hafta içinde koronavirüsten öldü

Gaziantep'te yerel Metropol Gazetesi sahibi olan ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde genel sekreterlik görevini yürüten gazeteci İsmail Şahin, korona virüs nedeniyle bir hafta içerisinde iki büyük acı yaşadı. Yaklaşık bir hafta önce babası Abdi Şahin'i korona virüs nedeniyle kaybeden gazeteci İsmail Şahin, bugün de kardeşi Mikail Şahin'i aynı hastalık nedeniyle kaybetmenin acısını yaşadı. Küsget Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan 45 yaşındaki Mikail Şahin'in 5 çocuk babası olduğu ve korona virüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

Bir haftada iki büyük acı yaşadı



Geçen hafta Covid-19 nedeniyle babasını defneden İsmail Şahin, bugün de aynı hastalıktan ölen kardeşini defnetti. Hayatını kaybeden Abdi Şahin, ikindi namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında defnedildi.



Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep basını temsilcileri ile İsmail Şahin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Gazeteci İsmail Şahin'in annesinin de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü vurgulandı.