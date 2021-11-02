Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin dokuzuncu gününde

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
PTT AŞ, yeni konsept iş yerlerini yaygınlaştırıyor
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah hizmete girecek
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bu ilçede konutta kiralar yüzde 183 arttı
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Bakan Koca'dan personel alım sayısına dair açıklama
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
Biontech sonrası 3. doz yapılacak mı? Bilim Kurulu'nun gündeminde
TOGG prototipi test için yola çıktı
TOGG prototipi test için yola çıktı
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
Kamuda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi sayısı belli oldu
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
'Cebimde bıçak var' diyen öğretmeni öğrenciler şikayet etti
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'de
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Haftalık vaka haritası açıklandı: İşte en çok vaka görülen il
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
Bakan açıkladı: En düşük öğretmen maaşı 5.097 lira
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İşçi bulamayan ayakkabı sektörü 7 bin 500 engelliyi işe alacak
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
İlber Ortaylı'dan Türkiye için 'senato' önerisi
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Kripto dünyasında Squid Game vurgunu: 30 milyar dolar buhar oldu
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Akaryakıta yeni zam gelebilir: Petrolde 120 dolar tahmini
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Bakan Özer: 5 bin yeni anasınıfını ikinci döneme yetiştireceğiz
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Memurların intibakla ilgili sıklıkla karşılaştığı 15 soru ve cevabı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Kamunun 4 milyon 834 bin çalışanı var
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Ödüllü polisten sonra şimdi de uzman çavuş...42 kg esrarla yakalandı
Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin dokuzuncu gününde

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev dokuzuncu gününde devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 19:45
Yazdır
Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin dokuzuncu gününde

Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

Grev alanına "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarından korna çalarak destek verdi.

Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın verdiği yetkiyle toplu iş sözleşmesini elde ettiklerini söyledi.

Belediye başkanıyla yapılan müzakerelerde birçok maddeyi geçtiklerini dile getiren Doğan, "Ancak ücret ve sosyal kısmıyla ilgili Sayın Belediye Başkanımızın bize teklifi sıfır zam oldu. 19 Ekim 2021 tarihinde kitlesel basın açıklaması yaparak, 25 Ekim 2021 tarihinde de grev kararımızı aldık, yürürlüğe koyduk. Grevimizin dokuzuncu günündeyiz. Kararlı şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Taleplerimiz gerçekleşene kadar, haklarımızı elde edene kadar mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğan, belediye başkanının grev alanını ziyaret ettiğini belirterek, "Mevcut taleplerimizi karşılamak için resmi görüşme olmadı. Süreç bizim açımızdan aynı kararlılıkla 'grev' şeklinde devam ediyor. Sayın Başkanın herhangi bir teklifi, görüşme talebi olmadı. Sadece grev alanımızı ziyaret ederek, bizi tebrik ettiğini söyleyerek gidiyor." dedi.

#
Eğitim Bir-Sen: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' bir an önce çıksın
Eğitim Bir-Sen: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' bir an önce çıksın
Memur Sen: 36 bin yeni üye kazandık
Memur Sen: 36 bin yeni üye kazandık
Ankara'da 'Toplu taşıma 6 TL olsun' talebi
Ankara'da 'Toplu taşıma 6 TL olsun' talebi
Ev bulamayan öğrencilere 'yurtlara başvurun' çağrısı
Ev bulamayan öğrencilere 'yurtlara başvurun' çağrısı
Feyzioğlu: Koruyucu avukatlık hizmetini getirmek istediyoruz
Feyzioğlu: Koruyucu avukatlık hizmetini getirmek istediyoruz
Engelli öğretmen adayları atama talep etti
Engelli öğretmen adayları atama talep etti

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Öğretim görevlisi alımında beş yıllık yöneticilik şartı neden aranıyor?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına eleştiri ve önerimiz var.
Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Memurun tatil yaptığı başka il ve ilçeden aldığı sağlık raporları geçerli olur mu?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdürlükten 'tekniker' kadrosuna atanan personelin özlük haklarında ne tür değişiklikler olur?

Müdür tekniker kadrosuna atandığında zam ve tazminatları nasıl belirlenir?
27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

'Geliyor gelmekte olan, az kaldı'

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. "KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.