Reuters: Asgari ücrete zam hükümetin gündeminde

Reuters haber ajansına konuşan 2 üst düzey yetkili, hükümetin, düşük gelirli aileler için vergi indirimine gideceğini ve ücretlerde artış sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de bütçe açığı bu yıl şimdiye kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1.5'ine düştü. Bu rakamın gelecek yıl için yaklaşık yüzde 3.5 olacağı tahmin ediliyor.

Planlar henüz kamuya açıklanmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, mali desteğin, daha savunmasız haneler üzerindeki baskıyı yüzde 20'ye yakın enflasyona karşı dengelemeyi amaçlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakıt ve elektrik giderlerini hafifletmek için 2.5 milyar liralık yardım yapılacağını belirtti.

Yetkililer, Reuters'a verdiği demeçte, değerlendirilen seçenekler arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla artırılmasının yanı sıra artan enerji maliyetlerinin hafifletilmesi ve bazı memurların maaşlarının artırılması yer aldığını bildirdi.

'Olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var'

Bir üst düzey yetkili, "Bütçede olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var. Bu biraz açılmalı ve bu konuda (en azından) gelecek yılın başından itibaren bir adım atılacak. Düşük gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hükümetin 2021 ve 2022 için öngördüğü yüzde 3.5 seviyesine ulaşmaya başladığı 2016 yılına kadar yüzde 1 civarında seyretmişti.

Oyak Menkul Değerler'e göre 12 aylık bütçe açığı, kısmen artan gelir ve tüketim vergisi gelirleri sayesinde eylül ayı itibarıyla 95.8 milyar lira (10 milyar dolar) oldu.