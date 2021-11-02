TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2021 20:27
Kent merkezinde 29 Ekim'de saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ı darbettikleri belirlenerek gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.